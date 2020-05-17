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«Ножкой ать». Гимнастка Солдатова показала невероятную растяжку, лёжа на кровати

«Ножкой ать». Гимнастка Солдатова показала невероятную растяжку, лёжа на кровати
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» фото и видео, продемонстрировав растяжку.

«Ножкой ать», — коротко подписала запись спортсменка.

Видео доступно в "инстаграме" Солдатовой.

Ранее Александра «устроила шоу соседям», продемонстрировав несколько гимнастических движений прямо во дворе дома.

21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.

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