Дубов и Свидлер стали призёрами шахматного онлайн-турнира памяти Стейница

Мужской онлайн-турнир по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница завершился победой действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который набрал 12 очков из 18 возможных. Второе и третье места заняли российские гроссмейстеры Даниил Дубов (10 очков) и отставший от соотечественника на пол-очка Пётр Свидлер.
В заключительный день Карлсен одержал три победы и трижды сыграл вничью. Лидировавший после двух игровых дней Дубов потерпел три поражения подряд, одержал одну победу и две партии завершил вничью.
Итоговое положение
1. Магнус Карлсен — 12 очков.
2. Даниил Дубов – 10.
3. Пётр Свидлер — 9,5.
4-6. Шахрияр Мамедьяров, Джеффри Шонг, Ле Куанг Льем — по 9.
7-8. Бу Сянчжи, Антон Коробов — по 8,5.
9. Давид Антон — 7,5.
10. Александр Грищук — 7.
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