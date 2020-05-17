Дубов и Свидлер стали призёрами шахматного онлайн-турнира памяти Стейница

Мужской онлайн-турнир по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница завершился победой действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который набрал 12 очков из 18 возможных. Второе и третье места заняли российские гроссмейстеры Даниил Дубов (10 очков) и отставший от соотечественника на пол-очка Пётр Свидлер.

В заключительный день Карлсен одержал три победы и трижды сыграл вничью. Лидировавший после двух игровых дней Дубов потерпел три поражения подряд, одержал одну победу и две партии завершил вничью.

Итоговое положение



1. Магнус Карлсен — 12 очков.

2. Даниил Дубов – 10.

3. Пётр Свидлер — 9,5.

4-6. Шахрияр Мамедьяров, Джеффри Шонг, Ле Куанг Льем — по 9.

7-8. Бу Сянчжи, Антон Коробов — по 8,5.

9. Давид Антон — 7,5.

10. Александр Грищук — 7.