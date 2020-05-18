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Синхронистка Шишкина рассказала, на сколько может задержать дыхание

Синхронистка Шишкина рассказала, на сколько может задержать дыхание
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина показала на своей странице в «Инстаграме», на сколько она может задержать дыхание. Результат спортсменки составил 2 минуты 13 секунд.

«На сколько можешь задержать дыхание? Этот вопрос преследует меня с детства. Раньше я просто говорила, что не знаю или отшучивалась, но так не могло продолжаться вечно.

В синхронном плавании существует ограничение по задержке дыхания на соревнованиях — 45 секунд. За этим следит отдельный рефери. Это ограничение ввели после того, как на Олимпийских играх в Пекине — 2008 спортсменка японской команды пошла ко дну на последней связке в произвольной группе.

Нужно понимать, что нахождение под водой в движении и без — две разные вещи. Когда ты выполняешь связку, то мышцы всего тела расходуют кислород гораздо интенсивнее, нежели просто сидеть под водой и не двигаться», — написала Шишкина.

Посмотреть видео можно в "инстаграме" Аллы Шишкиной.

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