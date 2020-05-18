В России за сутки коронавирусом заразилось 8926 человек, отмечен 91 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8926 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 290 678 человек, из которых выздоровело 70 209. Зафиксирован ещё 91 летальный исход. За всё время скончалось 2722 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3238

Московская область — 921

Санкт-Петербург — 425

Нижегородская область — 279

Свердловская область — 130

Саратовская область — 117

Брянская область — 115

Калужская область — 109

Красноярский край — 107

Ульяновская область — 106

Ярославская область — 103

Владимирская область — 99

Рязанская область — 94

Краснодарский край — 94

Республика Башкортостан — 94

Республика Дагестан — 89

Ростовская область — 87

Чувашская Республика — 87

Ханты-Мансийский АО — 86

Челябинская область — 85

Тульская область — 84

Тамбовская область — 82

Республика Татарстан — 80

Курская область — 79

Республика Северная Осетия — 75

Иркутская область — 75

Пензенская область — 71

Новосибирская область — 71

Приморский край — 71

Белгородская область — 70

Ленинградская область — 70

Орловская область — 68

Самарская область — 66

Кабардино-Балкарская Республика — 65

Ставропольский край — 65

Волгоградская область — 65

Омская область — 65

Ямало-Ненецкий АО — 59

Смоленская область — 56

Республика Бурятия — 56

Липецкая область — 54

Республика Марий Эл — 51

Хабаровский край — 50

Пермский край — 49

Ивановская область — 46

Тюменская область — 46

Алтайский край — 45

Воронежская область — 44

Республика Саха (Якутия) — 41

Забайкальский край — 40

Республика Коми — 37

Астраханская область — 36

Республика Ингушетия — 35

Оренбургская область — 34

Республика Мордовия — 33

Архангельская область — 32

Республика Адыгея — 32

Республика Тыва — 30

Республика Калмыкия — 28

Тверская область — 27

Калининградская область — 26

Республика Хакасия — 24

Вологодская область — 23

Чеченская Республика — 23

Новгородская область — 21

Псковская область — 19

Томская область — 18

Камчатский край — 18

Амурская область — 16

Карачаево-Черкесская Республика — 15

Мурманская область — 12

Костромская область — 10

Республика Карелия — 10

Республика Крым — 9

Курганская область — 8

Кировская область — 7

Кемеровская область — 7

Удмуртская Республика — 5

Республика Алтай — 3

Магаданская область — 3

Севастополь — 1.