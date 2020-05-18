Лыжница Катя Вишнар объявила о завершении карьеры

36-летняя словенская лыжница Катя Вишнар на своей странице в «Инстаграме» объявила о завершении карьеры.
«Настало время попрощаться и закончить одну главу моей жизни. Моё путешествие в лыжном спорте было фантастическим, с множеством приятных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Моя детская мечта осуществилась, когда я выступила на своих первых Олимпийских играх, но после Ванкувера многое изменилось. Мои цели и страсть к лыжам росли. Я горжусь тем, чего достигла, особенно серебряной медалью в Зеефельде. Мне удалось совместить спортивную карьеру с материнством, и это начало приносить ещё больше эмоций. Это не было бы возможным без вашей поддержки. Спасибо!
Результаты — это только одна из составляющих спорта. Важнее то, что мне посчастливилось быть окружённой множеством хороших людей, которые повлияли на меня и мои жизненные ценности. Большое спасибо моим партнёрам по сборной, тренерам, спонсорам, прессе, друзьям-лыжникам, и всем, кто помогал мне достигать целей.
Я с нетерпением жду, когда начнётся новая глава моей жизни и я смогу проводить больше времени со своей семьёй», — написала Вишнар.
Посмотреть фотографии можно в "инстаграме" Кати Вишнар.
Вишнар — серебряный призёр чемпионата мира — 2019, участница Олимпийских игр (2010, 2014, 2018), серебряный призёр этапов Кубка мира.
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