Лыжница Катя Вишнар объявила о завершении карьеры

36-летняя словенская лыжница Катя Вишнар на своей странице в «Инстаграме» объявила о завершении карьеры.

«Настало время попрощаться и закончить одну главу моей жизни. Моё путешествие в лыжном спорте было фантастическим, с множеством приятных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Моя детская мечта осуществилась, когда я выступила на своих первых Олимпийских играх, но после Ванкувера многое изменилось. Мои цели и страсть к лыжам росли. Я горжусь тем, чего достигла, особенно серебряной медалью в Зеефельде. Мне удалось совместить спортивную карьеру с материнством, и это начало приносить ещё больше эмоций. Это не было бы возможным без вашей поддержки. Спасибо!



Результаты — это только одна из составляющих спорта. Важнее то, что мне посчастливилось быть окружённой множеством хороших людей, которые повлияли на меня и мои жизненные ценности. Большое спасибо моим партнёрам по сборной, тренерам, спонсорам, прессе, друзьям-лыжникам, и всем, кто помогал мне достигать целей.



Я с нетерпением жду, когда начнётся новая глава моей жизни и я смогу проводить больше времени со своей семьёй», — написала Вишнар.

Посмотреть фотографии можно в "инстаграме" Кати Вишнар.

Вишнар — серебряный призёр чемпионата мира — 2019, участница Олимпийских игр (2010, 2014, 2018), серебряный призёр этапов Кубка мира.