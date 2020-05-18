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Тренер сборной России: Устюгов и Большунов общаются на уровне «пока — пока»

Тренер сборной России: Устюгов и Большунов общаются на уровне «пока — пока»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о взаимоотношениях между лидерами мужской команды Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

«Общаются на уровне «привет — привет», «пока — пока». Но тут не в личных отношениях дело, а в том, что Саня Большунов общается так со всеми. Всегда чуть в стороне.

Устюгов как раз довольно общительный парень без какого-либо зазнайства. Когда он выигрывал медали на чемпионате мира в Лахти, то после гонок вешал их на лампу в гостиничном номере и говорил, что это уже в прошлом, смотреть всегда нужно только вперёд», — приводятся слова тренера в паблике «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Устюгов ответил известному комментатору Дмитрию Губерниеву, который заявил, что лыжные гонки непопулярны.

Сергей Устюгов ответил Губерниеву, который заявил о непопулярности лыжных гонок
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