Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Иногда до ругани доходит». Тренер сборной России — о работе с Сергеем Устюговым

«Иногда до ругани доходит». Тренер сборной России — о работе с Сергеем Устюговым
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как складываются рабочие отношения с Сергеем Устюговым, который входит в группу Маркуса Крамера.

«В нашей группе Маркус Крамер – пряник, а я – кнут. На меня спортсмены нашей группы постоянно обижаются, говорят, что я жёсткий и требовательный. А Крамер так не может, у него другой подход. Он всегда говорит: ребята, я ваш помощник, если вы хотите добиваться результатов, я готов всё время с вами работать, а если не хотите, то и заставлять вас не буду.

Я ему постоянно говорю о тренерской точке зрения, объясняю, что, если Маркус сказал, это нужно делать обязательно. Он Крамеру говорит, что устал и не будет делать, и тут уже говорю я. Иногда до ругани доходит, но это рабочий процесс», — приводятся слова тренера в паблике «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

Тренер сборной России: Устюгов и Большунов общаются на уровне «пока — пока»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020