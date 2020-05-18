«Иногда до ругани доходит». Тренер сборной России — о работе с Сергеем Устюговым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как складываются рабочие отношения с Сергеем Устюговым, который входит в группу Маркуса Крамера.

«В нашей группе Маркус Крамер – пряник, а я – кнут. На меня спортсмены нашей группы постоянно обижаются, говорят, что я жёсткий и требовательный. А Крамер так не может, у него другой подход. Он всегда говорит: ребята, я ваш помощник, если вы хотите добиваться результатов, я готов всё время с вами работать, а если не хотите, то и заставлять вас не буду.

Я ему постоянно говорю о тренерской точке зрения, объясняю, что, если Маркус сказал, это нужно делать обязательно. Он Крамеру говорит, что устал и не будет делать, и тут уже говорю я. Иногда до ругани доходит, но это рабочий процесс», — приводятся слова тренера в паблике «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».