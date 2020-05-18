Норвежскую лыжную федерацию раскритиковали за выдвижение Йохауг на почётную премию

Норвежская федерация лыжных гонок вновь оказалась в центре скандала из-за Терезы Йохауг. Дело в том, что отбывшую дисквалификацию за применение допинга спортсменку выдвинули в качестве кандидата на соискание почётной награды — премии Эгеберга.



Награда присуждается с 1919 года. Номинантом может стать спортсмен, которой добился высоких результатов более чем в одном виде спорта. Тереза ярко проявила себя в лыжных гонках и лёгкой атлетике. Однако согласно уставу «кандидат должен быть примером для подражания, пропагандировать основные спортивные ценности», что никак не вяжется с применением запрещённых препаратов.

Глава федерации лыжных гонок Норвегии Эрик Ресте прокомментировал свой выбор.

«Существует общая оценка в отношении критериев, на которых основана номинация. Мы знаем, что кто-то может указать на отбытую дисквалификацию за допинг, но в обоих судебных заседаниях было чётко указано, что это было сделано по ошибке. Мы считаем, что Тереза является очень хорошим кандидатом на почётную награду Эгеберга главным образом за её достижения, а также за её участие в нескольких некоммерческих организациях», – приводит слова Ресте SVT.

«Йохауг была осуждена за допинг, поэтому она не может получить награду. Тереза нарушила объективные критерии, которые установлены в спорте для защиты от мошенников, умышленных или неумышленных. Она получила одно из самых суровых наказаний, связанных с допингом, хотя дело было в ошибке её врача. Это не делает её мошенником или человеком, который умышленно принимал допинг, но всё же тем, кто был осуждён за допинг. Вот почему она не должна получить премию Эгеберга», – считает комментатор NRK Ян Петтер Салтведт.

В 2016 году Йохауг была дисквалифицирована за употребление анаболического стероида клостебол, который содержался в мази, которой она лечила губы.