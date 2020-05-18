Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

У знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта родилась дочь

У знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта родилась дочь
Другие / Лёгкая атлетика 0

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал отцом.

«Поздравляю легенду нашего спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с появлением на свет вашей девочки», — написал премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс на своей странице в «Твиттере».

В конце января Болт объявил о беременности своей невесты Каси Беннетт, с которой встречается пять лет.

За время выступлений Усэйн установил восемь мировых рекордов. На текущий момент он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 м (9,58), 200 м (19,19), а также в эстафете 4×100 м (36,84).

Он завоевал золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м на трёх Олимпиадах подряд, но был лишён награды в эстафете, завоёванной на Играх в Пекине, из-за положительной допинг-пробы товарища по команде — Несты Картера. В августе 2017 года Болт завершил карьеру.

«Практика приводит к совершенству». Болт показал, как готовится стать отцом
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020