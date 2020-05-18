У знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта родилась дочь

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал отцом.
«Поздравляю легенду нашего спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с появлением на свет вашей девочки», — написал премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс на своей странице в «Твиттере».
В конце января Болт объявил о беременности своей невесты Каси Беннетт, с которой встречается пять лет.
За время выступлений Усэйн установил восемь мировых рекордов. На текущий момент он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 м (9,58), 200 м (19,19), а также в эстафете 4×100 м (36,84).
Он завоевал золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м на трёх Олимпиадах подряд, но был лишён награды в эстафете, завоёванной на Играх в Пекине, из-за положительной допинг-пробы товарища по команде — Несты Картера. В августе 2017 года Болт завершил карьеру.
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