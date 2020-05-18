Наталья Непряева: помимо тренировок, сейчас абсолютно нечем заниматься

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о тренировках в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Тренироваться удаётся, с мая стараюсь делать по две тренировки в день. Помимо тренировок, сейчас абсолютно нечем заниматься. Весь апрель и начало мая лыжники проводят лёгкие тренировки — беговая и силовая работа, лыжероллеры начала включать буквально недавно. В какой-то степени, может быть, лыжникам повезло, что карантин выпал на эту весну, межсезонье. У меня есть тренировочный план, до 1 июня мы тренируемся дома.

Конечно, хотелось бы более полноценной эмоциональной разгрузки, но всё равно я отдохнула от сезона и готова с новыми силами приступить к сборам, которых жду с нетерпением. Надеюсь, удастся съездить на сборы. Но не хватало поездки на море и встреч с друзьями, для меня это важная часть разгрузки», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме».