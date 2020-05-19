В России за сутки коронавирусом заразилось 9263 человека, отмечено 115 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9263 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 299 941 человека, из которых выздоровело 76 130. Зафиксировано ещё 115 летальных исходов. За всё время скончалось 2837 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3545

Московская область — 898

Санкт-Петербург — 453

Нижегородская область — 260

Свердловская область — 138

Ростовская область — 131

Калужская область — 114

Брянская область — 112

Ярославская область — 109

Саратовская область — 109

Иркутская область — 97

Ульяновская область — 96

Челябинская область — 96

Республика Дагестан — 93

Краснодарский край — 93

Тульская область — 92

Республика Башкортостан — 92

Рязанская область — 91

Республика Татарстан — 88

Волгоградская область — 86

Тамбовская область — 85

Владимирская область — 83

Ленинградская область — 81

Курская область — 80

Республика Северная Осетия — 77

Чувашская Республика — 76

Новосибирская область — 76

Пензенская область — 73

Архангельская область — 72

Ставропольский край — 70

Белгородская область — 69

Красноярский край — 69

Самарская область — 65

Приморский край — 63

Кабардино-Балкарская Республика — 62

Липецкая область — 58

Ямало-Ненецкий АО — 58

Ханты-Мансийский АО — 56

Омская область — 53

Пермский край — 52

Республика Тыва — 52

Хабаровский край — 52

Воронежская область — 51

Смоленская область — 51

Республика Марий Эл — 50

Республика Ингушетия — 46

Тюменская область — 46

Забайкальский край — 45

Республика Саха (Якутия) — 45

Алтайский край — 44

Республика Коми — 39

Оренбургская область — 38

Астраханская область — 34

Республика Мордовия — 34

Новгородская область — 33

Орловская область — 32

Калининградская область — 32

Республика Адыгея — 31

Псковская область — 27

Республика Бурятия — 25

Республика Хакасия — 25

Вологодская область — 23

Ивановская область — 22

Чеченская Республика — 20

Камчатский край — 20

Тверская область — 19

Мурманская область — 18

Томская область — 16

Костромская область — 13

Республика Крым — 13

Кировская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 11

Удмуртская Республика — 11

Курганская область — 11

Амурская область — 9

Республика Карелия — 8

Магаданская область — 7

Сахалинская область — 6

Еврейская АО — 6

Кемеровская область — 5

Севастополь — 4

Ненецкий АО — 3

Республика Алтай — 3.