АМФР решила попросить помощи в $ 1 млн из-за недополученных рекламных доходов

Ассоциация мини-футбола России, под эгидой которой проводятся чемпионаты и первенства страны среди профессиональных мужских и женских команд, рассказала о недополученных 70 млн рублей из-за коронавируса и попросит помощи у бизнесмена Владимира Потанина. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на письмо президента федерации Эмиля Алиева.
Компания Потанина «Норильский никель» владеет одноимённым мини-футбольным клубом, который в сезоне-2001/2002 единственный раз в истории выиграл чемпионат России.
В письме Алиева указывается, что помимо организации спортивных мероприятий ассоциация ведёт работу по подготовке специалистов в сфере спортивной индустрии, среди которых менеджеры, тренеры, судьи. Всего в их структуре с учётом региональных отделений на постоянной основе работают более 250 человек.
Ассоциация мини-футбола России из-за приостановки профессиональных соревнований недополучила большую часть доходов, связанных с рекламной деятельностью, говорится в письме. Средства, получаемые от рекламы, направляются на зарплаты, реализацию общероссийских проектов «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», подготовку спортивного резерва, тренеров, судей.
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