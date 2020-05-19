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Елена Вяльбе надела пионерский галстук и поздравила с Днём пионерии. Фото

Елена Вяльбе надела пионерский галстук и поздравила с Днём пионерии. Фото
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой она изображена в пионерском галстуке. 19 мая, в день основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, в СССР отмечали День пионерии.

«С Днём пионерии!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/stories/elenavalbe/?hl=ru

День пионерии — праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми пионерского (школьного) возраста. Организаторами праздника выступали пионерские и другие, как правило, детские организации, продолжающие традиции и методы работы пионерского движения. В СССР День пионерии являлся одним из главных праздников советских школьников.

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