Елена Вяльбе надела пионерский галстук и поздравила с Днём пионерии. Фото

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой она изображена в пионерском галстуке. 19 мая, в день основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, в СССР отмечали День пионерии.

«С Днём пионерии!» — подписала она фото.

День пионерии — праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми пионерского (школьного) возраста. Организаторами праздника выступали пионерские и другие, как правило, детские организации, продолжающие традиции и методы работы пионерского движения. В СССР День пионерии являлся одним из главных праздников советских школьников.