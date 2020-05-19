В НФЛ могут начать использовать встроенные в шлемы защитные маски

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) начали тестировать маски для лица, которые будут находиться в шлемах игроков, сообщает The Washington Post.

Маски изготавливаются из специального хирургического материала. Организаторы рассчитывают, что в лиге на старте нового сезона будут использоваться такие маски. Они помогут защитить участников от возможного заражения коронавирусом.

Медицинский директор НФЛ Том Майер рассказал, что лига тестирует несколько прототипов. Один из вариантов — использование маски, закрывающей всё лицо спортсмена под шлемом.

Клубам НФЛ с сегодняшнего дня, 19 мая, разрешено открыть тренировочные центры. Поля будут открыты в тех штатах, в которых добро на это дали местные власти.