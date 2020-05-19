Управляющий директор и главный редактор «Чемпионата» — в жюри MARSPO AWARDS

Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата» и заместитель генерального директора Rambler&Co по цифровой стратегии, а также Евгений Слюсаренко, главный редактор «Чемпионата», вошли в состав жюри MARSPO AWARDS – ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России.

Антон Сучков

Премия пройдёт 20-22 мая в онлайн-формате. Вы можете присоединиться к защите проектов в качестве зрителей, зарегистрировавшись по ссылке.

Евгений Слюсаренко

Расписание защиты финалистов.



MARSPO AWARDS – главная отраслевая премия страны, отмечающая проекты в области спортивного маркетинга, в частности, работы с болельщиками, спонсорами и медиа.

Премия проходит ежегодно с 2017 года, в ней принимают участие все ключевые российские спортивные клубы, лиги, агентства и спонсоры – всего более 300 спортивных организаций. Кроме того, премия открыта к приему заявок от представителей стран бывшего СССР.