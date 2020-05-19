Карякин одержал три победы на старте очередного онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин удачно стартовал на онлайн-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge. Российский шахматист одержал три победы в четырёх матчах. Он обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду, а также китайцев Юй Янъи и Вэй И. Единственное поражение Карякин потерпел от американца Хикару Накамуры.
По три очка набрали также Накамура, американец Уэсли Со и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу, потерпел поражение и две партии свёл вничью. Россиянин Даниил Дубов в первый день соревнований дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.
Онлайн-турнир проходит по инициативе Карлсена. В нём участвуют 12 шахматистов. Победитель получит $ 45 тыс. На предварительном этапе участники сыграют в быстрые шахматы. Далее 8 шахматистов сыграют по нокаут-системе.
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