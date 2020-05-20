В FIS назвали три варианта проведения нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам
В FIS рассматривают различные варианты, связанные с проведением сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает SVT, ссылаясь на слова члена комитета FIS Оге Шинстада.
Первый вариант — провести гонки в соответствии с предварительным календарём. Получено согласие от всех организаторов этапов, кроме французов и чехов. Кроме того, в декабре в Лиллехаммере (Норвегия) точно не будет соревнований — в связи с запретом на въезд для спортсменов.
Второй вариант — появление новых этапов вместо тех, которые не удастся провести: Елливаре, Рованиеми, Ульрисехам, Фалун. Также не исключается появление в календаре новых этапов в Центральной Европе.
Третий вариант — отмена сезона и проведение вместо него национальных или континентальных Кубков.
- 20 мая 2020
-
09:50
-
09:20
- 19 мая 2020
-
22:57
-
22:37
-
21:40
-
19:33
-
17:21
-
16:08
-
13:42
-
12:37
-
12:21
-
12:18
-
10:41
-
00:06
- 18 мая 2020
-
23:12
-
21:28
-
20:46
-
20:04
-
18:17
-
17:45
-
16:37
-
16:10
-
14:00
-
12:46
-
11:22
-
10:37
-
10:25
- 17 мая 2020
-
23:20
-
22:02
-
21:29
-
19:35
-
18:09
-
16:46
-
13:43
-
11:07
Партнерский контент