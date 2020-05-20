В FIS назвали три варианта проведения нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам

В FIS рассматривают различные варианты, связанные с проведением сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает SVT, ссылаясь на слова члена комитета FIS Оге Шинстада.

Первый вариант — провести гонки в соответствии с предварительным календарём. Получено согласие от всех организаторов этапов, кроме французов и чехов. Кроме того, в декабре в Лиллехаммере (Норвегия) точно не будет соревнований — в связи с запретом на въезд для спортсменов.

Второй вариант — появление новых этапов вместо тех, которые не удастся провести: Елливаре, Рованиеми, Ульрисехам, Фалун. Также не исключается появление в календаре новых этапов в Центральной Европе.

Третий вариант — отмена сезона и проведение вместо него национальных или континентальных Кубков.