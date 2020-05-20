Майкл Фелпс признался, что из-за пандемии коронавируса у него психологические проблемы

23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира американский пловец Майкл Фелпс рассказал, как повлияла на него пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире переносят и отменяют спортивные мероприятия.

«Моё настроение постоянно скакало то вверх, то вниз. И так без конца. Пандемия – один из наиболее страшных моментов в моей жизни. Хорошо, что моя семья в безопасности и здорова. Рад, что мне не нужно переживать по поводу оплаты счетов или пропитания, как приходится переживать за это многим. Но я всё равно борюсь.

Есть моменты, когда я чувствую себя абсолютно бесполезным, когда я полностью закрываюсь и злость бьёт через крышу. Честно, я не раз кричал: «Я не хочу быть собой». Бывает, меня настигает ощущение, что я больше не могу справляться. Я больше не хочу быть самим собой.

Я никогда ещё не испытывал такого ощущения подавленности. Именно поэтому у меня бывают моменты, когда я не хочу быть собой. Я хотел бы быть просто Джонни Джонсоном, каким-то обычным человеком», — приводит слова Фелпса ESPN.