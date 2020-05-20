В России за сутки коронавирусом заразилось 8764 человека, отмечено 135 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8764 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 308 705 человек, из которых выздоровело 85 392. Зафиксировано ещё 135 летальных исходов. За всё время скончалось 2972 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2699

Московская область — 903

Красноярский край — 504

Санкт-Петербург — 455

Нижегородская область — 257

Ростовская область — 139

Ярославская область — 135

Свердловская область — 135

Калужская область — 118

Брянская область — 110

Тульская область — 98

Самарская область — 98

Рязанская область — 92

Саратовская область — 92

Краснодарский край — 91

Республика Дагестан — 90

Республика Башкортостан — 88

Тамбовская область — 85

Волгоградская область — 84

Курская область — 82

Липецкая область — 79

Новосибирская область — 77

Ленинградская область — 75

Республика Татарстан — 75

Челябинская область — 74

Чувашская Республика — 73

Республика Северная Осетия — 72

Пензенская область — 72

Белгородская область — 67

Владимирская область — 66

Кабардино-Балкарская Республика — 66

Омская область — 65

Республика Адыгея — 64

Ульяновская область — 64

Ханты-Мансийский АО — 63

Смоленская область — 60

Ставропольский край — 59

Республика Тыва — 56

Астраханская область — 55

Хабаровский край — 55

Пермский край — 53

Орловская область — 49

Иркутская область — 48

Ивановская область — 47

Республика Саха (Якутия) — 46

Республика Ингушетия — 44

Кировская область — 44

Приморский край — 44

Оренбургская область — 42

Республика Бурятия — 42

Тюменская область — 40

Алтайский край — 40

Республика Марий Эл — 37

Республика Мордовия — 34

Тверская область — 33

Калининградская область — 32

Ямало-Ненецкий АО — 32

Мурманская область — 30

Амурская область — 30

Республика Хакасия — 28

Архангельская область — 25

Вологодская область — 25

Республика Калмыкия — 23

Камчатский край — 21

Воронежская область — 20

Забайкальский край — 20

Чеченская Республика — 19

Костромская область — 16

Республика Коми — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Томская область — 12

Новгородская область — 10

Псковская область — 10

Еврейская АО — 10

Кемеровская область — 9

Республика Карелия — 8

Удмуртская Республика — 6

Магаданская область — 5

Республика Крым — 4

Севастополь — 4

Курганская область — 3

Ненецкий АО — 1

Республика Алтай — 1

Сахалинская область — 1.