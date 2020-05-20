«Опирались на лозунги пропаганды». Клишина — о критике в свой адрес на ОИ-2016

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, рассказала, как восприняла критику в свой адрес в ходе летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Напомним, Клишина на фоне отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики была единственной представительницей российской лёгкой атлетики, кому позволили выступать под государственным флагом, поскольку она на протяжении долгого времени живёт и тренируется в США.

«В других видах спорта у нас были спортсмены, но давление на меня было большим. От некоторых из моих соотечественников исходила негативная энергия. Возможно, это потому, что многие не знали, что в действительности происходит, и опирались на лозунги пропаганды. А вообще, это был уникальный опыт, сделавший меня сильнее», — цитирует спортсменку Debut.gr.