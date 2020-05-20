«Когда там на сборы?» Устюгов провёл велотренировку

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как готовится к новому сезону, совершив велопрогулку.

«Когда там на сборы?» — подписал запись Устюгов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского спортсмена.

Судя по опубликованной информации, Устюгов за 2 часа 4 минуты преодолел дистанцию в 51,9 км. Во время поездки средняя скорость составляла 25 км/ч, а максимальная скорость достигала 41,5 км/ч.

Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017. Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.