«Когда там на сборы?» Устюгов провёл велотренировку
Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как готовится к новому сезону, совершив велопрогулку.
«Когда там на сборы?» — подписал запись Устюгов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского спортсмена.
Судя по опубликованной информации, Устюгов за 2 часа 4 минуты преодолел дистанцию в 51,9 км. Во время поездки средняя скорость составляла 25 км/ч, а максимальная скорость достигала 41,5 км/ч.
Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017. Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.
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