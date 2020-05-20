Олимпийский чемпион Сочи Ула-Виген Хаттестад возглавил женскую сборную Норвегии

Ула-Виген Хаттестад стал новым главным тренером женской сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает Skiforbundet. 38-летний Хаттестад ранее работал главным тренером сборной Словении. Там он провёл два года.

«Я не мог упустить такую возможность. Надеюсь, я смогу внести свой вклад, исходя из опыта в спринте. Мы сможем проделать хорошую работу в команде. Для меня важны взаимоотношения в команде. Конечно, я хочу, чтобы они были хорошими», — сказал Хаттестад.

Главный тренер сборной Норвегии Уле-Мортен Иверсен высоко оценил работу Хаттестада.

«Ула знает многих девочек из команды. Он знаком с нашей философией тренировок, знает, чего мы требуем. С его опытом одного из лучших спринтеров в мире он сможет продолжить начатую работу», — сказал Иверсен.

Хаттестад завоевал золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Он является двукратным чемпионом мира в спринте. Также он трижды выигрывал Кубок мира в спринте.