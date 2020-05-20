Триатлонное реалити-шоу соберёт средства для благотворительного фонда

Завтра, 21 мая, в 17:00 будет дан старт первому в мире триатлону в формате онлайн-шоу, где зрители смогут влиять на характер дистанции, а также на способ её преодоления. Соревнования с непредсказуемым уровнем сложности PAIN GAME TRIATHLON пройдут для одного спортсмена. Главным героем события станет Алексей Калистратов — триатлет, член сборной России по триатлону, дважды победитель IRONSTAR’113. Автором и организатором проекта стал спортивный комментатор Александр Скрывля.

Калистратов выйдет на дистанцию, чтобы преодолеть себя и препятствия, которые будут возникать по инициативе зрителей трансляции. Главная цель спортсмена — собрать средства в Благотворительный фонд «Синдром любви» на программы помощи людям с синдромом Дауна. Для этого Александр и Алексей стали атлетами во благо и открыли свой собственный сбор средств на сайте спортивных проектов фонда.

Онлайн-трансляция пройдёт на YouTube-канале Sport-Vision. Калистратов в условиях самоизоляции поочередно преодолеет три этапа — плавательный, велосипедный и беговой: в бассейне с противотоком, на велостанке и на беговой дорожке. Длина “полужелезной” дистанции в триатлоне – 113 км.

Зрители во время трансляции при помощи донатов (благотворительных пожертвований в фонд «Синдром любви») смогут влиять на процесс прохождения дистанции, усложняя гонку. Например, засыпав ведро льда в бассейн или установив обогреватель рядом с велостанком на 10 минут. Все варианты заданий будут известны только во время трансляции. Цель Алексея — пройти гонку максимально быстро, примерно за 4 часа 10 минут, несмотря на препятствия и задания, которые он будет выполнять.