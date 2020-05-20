Алексей Немов пожелал гимнастам поскорее вернуться в спортивные залы

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выразил надежду, что ограничения на занятия в спортивных залах, связанные с пандемией коронавируса, в ближайшее время будут отменены и гимнасты вернутся к тренировкам.
«Спортивная гимнастика — это особый вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорных прыжках, на параллельных брусьях и перекладине.
Конечно, можно поддерживать спортивную форму на самоизоляции непродолжительное время, но, чтобы оставаться в форме и в дальнейшем не травмироваться, необходимы гимнастические залы! Пожелаем нашим гимнастам вернуться на спортивные базы и продолжить подготовку к Олимпийским играм 2021 года. Я верю, что в ближайшее время так и будет», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Немова.
- 20 мая 2020
-
19:47
-
17:44
-
14:17
-
13:55
-
12:42
-
12:21
-
10:38
-
10:20
-
09:50
-
09:20
- 19 мая 2020
-
22:57
-
22:37
-
21:40
-
19:33
-
17:21
-
16:08
-
13:42
-
12:37
-
12:21
-
12:18
-
10:41
-
00:06
- 18 мая 2020
-
23:12
-
21:28
-
20:46
-
20:04
-
18:17
-
17:45
-
16:37
-
16:10
-
14:00
-
12:46
-
11:22
-
10:37
-
10:25