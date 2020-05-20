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Алексей Немов пожелал гимнастам поскорее вернуться в спортивные залы

Алексей Немов пожелал гимнастам поскорее вернуться в спортивные залы
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выразил надежду, что ограничения на занятия в спортивных залах, связанные с пандемией коронавируса, в ближайшее время будут отменены и гимнасты вернутся к тренировкам.

«Спортивная гимнастика — это особый вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорных прыжках, на параллельных брусьях и перекладине.

Конечно, можно поддерживать спортивную форму на самоизоляции непродолжительное время, но, чтобы оставаться в форме и в дальнейшем не травмироваться, необходимы гимнастические залы! Пожелаем нашим гимнастам вернуться на спортивные базы и продолжить подготовку к Олимпийским играм 2021 года. Я верю, что в ближайшее время так и будет», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Немова.

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