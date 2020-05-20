Колумбийский велогонщик дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Колумбийский шоссейный велогонщик Харлинсон Пантано дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). В пробе завершившего карьеру 31-летнего колумбийца обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).
Положительный допинг-тест Пантано сдал во внесоревновательный период, 26 февраля 2019 года. Антидопинговый трибунал Международного союза велосипедистов (UCI) признал колумбийца виновным в нарушении антидопинговых правил. Его дисквалификация продлится до 15 апреля 2023 года.
Пантано является чемпионом Колумбии 2017 года в индивидуальной гонке. В 2016-м гонщик победил на одном из этапов веломногодневки «Тур де Франс». В июне 2019 года завершил спортивную карьеру.
- 20 мая 2020
-
22:12
-
21:57
-
20:58
-
19:47
-
17:44
-
14:17
-
13:55
-
12:42
-
12:21
-
10:38
-
10:20
-
09:50
-
09:20
- 19 мая 2020
-
22:57
-
22:37
-
21:40
-
19:33
-
17:21
-
16:08
-
13:42
-
12:37
-
12:21
-
12:18
-
10:41
-
00:06
- 18 мая 2020
-
23:12
-
21:28
-
20:46
-
20:04
-
18:17
-
17:45
-
16:37
-
16:10
-
14:00
-
12:46
Партнерский контент