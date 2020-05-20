Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Колумбийский велогонщик дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Колумбийский велогонщик дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский шоссейный велогонщик Харлинсон Пантано дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). В пробе завершившего карьеру 31-летнего колумбийца обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Положительный допинг-тест Пантано сдал во внесоревновательный период, 26 февраля 2019 года. Антидопинговый трибунал Международного союза велосипедистов (UCI) признал колумбийца виновным в нарушении антидопинговых правил. Его дисквалификация продлится до 15 апреля 2023 года.

Пантано является чемпионом Колумбии 2017 года в индивидуальной гонке. В 2016-м гонщик победил на одном из этапов веломногодневки «Тур де Франс». В июне 2019 года завершил спортивную карьеру.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020