Владимир Сальников намерен переизбраться на пост президента Всероссийской федерации плавания (ВФП), который он занимает с 2010 года.



«Надеюсь, что удастся провести выборную конференцию в установленные сроки. Я намерен продолжить свою работу и буду выдвигать свою кандидатуру на следующий срок», — приводит слова Сальникова ТАСС.



В ноябре 2016 года Владимир был переизбран на новый четырёхлетний срок. Сальников является четырёхкратным олимпийским чемпионом (делит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских медалей с Александром Поповым), четырежды чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. Помимо этого, он входит в исполком Олимпийского комитета России, а также в бюро Международной федерации плавания.