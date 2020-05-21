Сальников намерен переизбраться на пост президента Всероссийской федерации плавания
Владимир Сальников намерен переизбраться на пост президента Всероссийской федерации плавания (ВФП), который он занимает с 2010 года.
«Надеюсь, что удастся провести выборную конференцию в установленные сроки. Я намерен продолжить свою работу и буду выдвигать свою кандидатуру на следующий срок», — приводит слова Сальникова ТАСС.
В ноябре 2016 года Владимир был переизбран на новый четырёхлетний срок. Сальников является четырёхкратным олимпийским чемпионом (делит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских медалей с Александром Поповым), четырежды чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. Помимо этого, он входит в исполком Олимпийского комитета России, а также в бюро Международной федерации плавания.
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