В России за сутки коронавирусом заразилось 8849 человек, отмечено 127 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8849 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 317 554 человека, из которых выздоровел 92 681. Зафиксировано ещё 127 летальных исходов. За всё время скончалось 3099 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2913

Московская область — 892

Санкт-Петербург — 408

Красноярский край — 376

Нижегородская область — 204

Свердловская область — 174

Ростовская область — 142

Ярославская область — 133

Калужская область — 121

Брянская область — 117

Республика Дагестан — 103

Рязанская область — 96

Краснодарский край — 91

Тульская область — 89

Республика Башкортостан — 89

Тамбовская область — 84

Челябинская область — 84

Пензенская область — 83

Волгоградская область — 82

Курская область — 81

Чувашская Республика — 78

Новосибирская область — 76

Самарская область — 74

Республика Северная Осетия — 73

Белгородская область — 71

Республика Татарстан — 71

Ульяновская область — 70

Ставропольский край — 69

Кабардино-Балкарская Республика — 68

Мурманская область — 67

Саратовская область — 67

Ямало-Ненецкий АО — 64

Хабаровский край — 64

Липецкая область — 62

Смоленская область — 61

Ленинградская область — 61

Ханты-Мансийский АО — 59

Владимирская область — 57

Алтайский край — 57

Ивановская область — 55

Орловская область — 49

Приморский край — 49

Астраханская область — 48

Пермский край — 48

Омская область — 47

Оренбургская область — 45

Республика Тыва — 44

Республика Ингушетия — 43

Воронежская область — 41

Архангельская область — 41

Тверская область — 39

Республика Марий Эл — 38

Республика Саха (Якутия) — 37

Республика Адыгея — 36

Республика Мордовия — 35

Калининградская область — 34

Иркутская область — 34

Псковская область — 33

Новгородская область — 32

Республика Калмыкия — 32

Забайкальский край — 31

Республика Хакасия — 29

Кировская область — 27

Республика Бурятия — 27

Вологодская область — 26

Кемеровская область — 23

Чеченская Республика — 21

Томская область — 20

Республика Карелия — 19

Камчатский край — 18

Курганская область — 17

Амурская область — 17

Еврейская АО — 15

Республика Коми — 13

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Костромская область — 11

Тюменская область — 11

Республика Алтай — 6

Удмуртская Республика — 5

Магаданская область — 5

Сахалинская область — 2

Ненецкий АО — 1

Республика Крым — 1

Севастополь — 1.