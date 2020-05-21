Синхронистка Шишкина сравнила синхронное плавание с танцами

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила синхронное плавание с танцами.



«Синхронное плавание часто называют танцем в воде. Пластика, гибкость, осанка, сила и красота тела. Всё это действительно присуще танцу. А сколько разнообразных видов танца существует на нашей планете! И не сосчитать.



Актёрское мастерство, подача и передача образа, хореографические позиции — всё это, несомненно, пришло в наш спорт из балета. Не зря во всём мире мы переименованы в артистическое плавание. И, наконец, само понятие, искусство. Когда я смотрю на сцену и вижу на ней талантливых танцовщиков и танцовщиц, которые мастерски исполняют танцевальную постановку, то внутри меня всё вибрирует, а на глазах выступают слёзы радости. То же самое происходит и на соревнованиях, когда я вижу талантливых спортсменов, исполняющих программы в бассейне.



Синхронисты часто прибегают к помощи хореографов разных направлений и стилей. От классического станка до хип-хопа. Это необходимо нам для лучшей натяжки ног, умения владеть своим телом и разнообразия движений, которые потом переходят на воду и становятся элементами новых программ. Какой ваш любимый танец и часто ли вы танцуете в повседневной жизни?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

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