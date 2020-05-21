Синхронистка Шишкина сравнила синхронное плавание с танцами

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила синхронное плавание с танцами.
«Синхронное плавание часто называют танцем в воде. Пластика, гибкость, осанка, сила и красота тела. Всё это действительно присуще танцу. А сколько разнообразных видов танца существует на нашей планете! И не сосчитать.
Актёрское мастерство, подача и передача образа, хореографические позиции — всё это, несомненно, пришло в наш спорт из балета. Не зря во всём мире мы переименованы в артистическое плавание. И, наконец, само понятие, искусство. Когда я смотрю на сцену и вижу на ней талантливых танцовщиков и танцовщиц, которые мастерски исполняют танцевальную постановку, то внутри меня всё вибрирует, а на глазах выступают слёзы радости. То же самое происходит и на соревнованиях, когда я вижу талантливых спортсменов, исполняющих программы в бассейне.
Синхронисты часто прибегают к помощи хореографов разных направлений и стилей. От классического станка до хип-хопа. Это необходимо нам для лучшей натяжки ног, умения владеть своим телом и разнообразия движений, которые потом переходят на воду и становятся элементами новых программ. Какой ваш любимый танец и часто ли вы танцуете в повседневной жизни?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
- 21 мая 2020
-
12:02
-
11:37
-
10:38
-
08:43
- 20 мая 2020
-
23:51
-
22:12
-
21:57
-
20:58
-
19:47
-
17:44
-
14:17
-
13:55
-
12:42
-
12:21
-
10:38
-
10:20
-
09:50
-
09:20
- 19 мая 2020
-
22:57
-
22:37
-
21:40
-
19:33
-
17:21
-
16:08
-
13:42
-
12:37
-
12:21
-
12:18
-
10:41
-
00:06
- 18 мая 2020
-
23:12
-
21:28
-
20:46
-
20:04
-
18:17