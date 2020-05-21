Российская лыжница рассказала о травле в сборной

Бывшая российская лыжница Полина Ермошина рассказала, как столкнулась с травлей в сборной России. В сезоне-2013/2014 Ермошина выиграла 30-километровую гонку на «Красногорской лыжне» и отобралась на «Тур де Ски», но руководство ФЛГР и сборной России, по её словам, ставило ей препятствия и до многодневки, и во время соревнований.

«Сразу после финиша руководство федерации мне намекнуло, что это ничего не значит. Кто-то говорил: «Понаехали вы тут, что ты думаешь, так всё просто? Приехала, победила и, значит, сейчас поедешь? Ничего подобного, не дадим мы тебе».

Дальше начинается период, когда говорят, что нет денег, мы на тебя не рассчитывали. Меня направляют на включение в состав сборной России, отправляют проходить медицинское обследование со взятием всех анализов, что выбивает абсолютно. А если ты не подойдёшь по этим показателям, то тебя не зачислят в сборную. Вместо того чтобы лежать и отдыхать после гонок, я занималась беготнёй с собиранием документов, звонками и перезвонами.

Потом начались очень странные вопросы вроде «а не могла бы ты сесть за руль и от Мюнхена доехать до Оберхофа?» Порулить, на секундочку, шесть часов перед гонкой?

Девочки все были агрессивно настроены – наверное, потому что я занимала чьё-то место и им дали втык. Им главное отчитываться, что у нас есть сборная, на которую идёт финансирование, а тут приезжает какая-то девочка со стороны, на которую федерация не потратила ни копейки, выигрывает, и с них спрашивают, а в чём суть затрат.

Мне не были заказаны гостиницы, на меня не было места при переездах. Экипировка по размеру не подходит, очки то теряются, то пропадают, какие-то вещи пропадают у меня из сумок, я начинаю заболевать.

На предпоследнем этапе мне не намазали лыжи. Я прихожу на стадион, спрашиваю, где лыжи, а смазчики наши похихикивают и между собой перешёптываются. Я подхожу к своим лыжам, а они просто залиты в парафине, мне даже разминаться не на чем», — рассказала Ермошина в своём YouTube-канале.