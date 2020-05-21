В Норвегии недовольны решением урезать национальную квоту в лыжных гонках

Федерация лыжного спорта Норвегии стала единственной, кто не поддержал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) урезать национальную квоту на следующий сезон.



Как сообщил председатель лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг, с нового сезона в гонках смогут принимать участие лишь 12 представителей одной страны (10+2 лыжника в возрасте до 23 лет). Ранее квотой для стран считалось 15 человек.



«Это драматично для молодых норвежских лыжников, которые теряют возможность поехать на Кубок мира. Тяжёлое решение, особенно для мужчин. Кубок мира — это соревнования высочайшего уровня, фактически единственная возможность для молодых гонщиков проверить себя. В свете такого решения сегодняшний день можно назвать тяжёлым для норвежских лыжных гонок», — цитирует представителя Норвегии в комитете FIS Оге Шинстада VG.