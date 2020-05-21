Карякин и Дубов сыграют друг с другом в 1/4 финала шахматного онлайн-турнира

Российские шахматисты Сергей Карякин и Даниил Дубов пробились в плей-офф турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме. Российские гроссмейстеры стали соперниками уже на первой стадии плей-офф — в четвертьфинале.



Перед заключительным днём группового этапа Карякин лидировал в турнирной таблице. В третий день круговой части турнира Сергей сыграл вничью с Магнусом Карлсеном, Левоном Ароняном и Дин Лижэнем, Дубов сыграл вничью с Алирезой Фируджей и Ароняном, а также обыграл черными фигурами Карлсена.



По итогам круговой части турнира шахматисты провели 11 партий. Первое место в таблице занял Хикару Накамура, в активе которого 7,5 балла, вторым стал Карякин (7), далее в таблице расположились Юй Янъи, Уэсли Со, Карлсен и Лижэнь (у всех — по 6), седьмым стал Дубов, восьмым — Аронян (у обоих — по 5,5). Лучшие восемь шахматистов вышли в плей-офф турнира. Девятое место занял Александр Грищук (5,5).



Другие четвертьфинальные пары составили Накамура — Аронян, Карлсен — Со, Юй Янъи — Лижэнь. Матчи этой стадии будут проходить 23-26 мая и, если понадобится, 27 мая.