Чемпионат России по лёгкой атлетике из-за коронавируса перенесён на неопределённый срок

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) перенесла все запланированные на июнь соревнования на неопределённый срок. Об этом сообщает официальный сайт организации.



Таким образом, не состоится в срок чемпионат России, который должен был проходить в Чебоксарах 23-28 июня. Помимо него, перенесены Мемориал Знаменских (Жуковский, 8-11 июня), первенства России среди юниоров, юношей и ряд региональных состязаний.



Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 329 тыс. человек умерли.