В России побит рекорд суточной смертности от коронавируса

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8894 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 326 448 человек, из которых выздоровело 99 825. Зафиксировано ещё 150 летальных исходов — это максимальный показатель за всё время наблюдений. За всё время скончалось 3249 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2988
Московская область — 824
Санкт-Петербург — 389
Нижегородская область — 202
Красноярский край — 150
Ростовская область — 138
Свердловская область — 135
Калужская область — 127
Пензенская область — 110
Республика Дагестан — 109
Брянская область — 105
Ярославская область — 103
Рязанская область — 94
Краснодарский край — 92
Тульская область — 91
Республика Башкортостан — 90
Чувашская Республика — 90
Волгоградская область — 89
Ямало-Ненецкий АО — 87
Саратовская область — 84
Тамбовская область — 83
Иркутская область — 83
Белгородская область — 82
Курская область — 81
Челябинская область — 80
Ханты-Мансийский АО — 80
Республика Саха (Якутия) — 80
Республика Тыва — 79
Новосибирская область — 79
Владимирская область — 77
Республика Татарстан — 75
Самарская область — 74
Алтайский край — 74
Омская область — 74
Кабардино-Балкарская Республика — 71
Кировская область — 70
Ульяновская область — 70
Республика Северная Осетия — 69
Хабаровский край — 65
Липецкая область — 64
Воронежская область — 55
Ленинградская область — 54
Смоленская область — 53
Мурманская область — 53
Ставропольский край — 53
Тюменская область — 53
Пермский край — 51
Ивановская область — 48
Республика Бурятия — 48
Приморский край — 47
Астраханская область — 45
Оренбургская область — 45
Республика Ингушетия — 44
Калининградская область — 41
Тверская область — 39
Забайкальский край — 38
Республика Марий Эл — 37
Республика Мордовия — 36
Республика Коми — 35
Вологодская область — 34
Республика Калмыкия — 34
Орловская область — 32
Архангельская область — 30
Республика Адыгея — 30
Республика Хакасия — 23
Амурская область — 23
Новгородская область — 22
Томская область — 21
Чеченская Республика — 20
Псковская область — 19
Курганская область — 19
Камчатский край — 18
Республика Крым — 15
Удмуртская Республика — 14
Костромская область — 13
Кемеровская область — 12
Карачаево-Черкесская Республика — 11
Республика Карелия — 8
Республика Алтай — 4
Сахалинская область — 4
Магаданская область — 3
Ненецкий АО — 1
Еврейская АО — 1
Севастополь — 1.
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