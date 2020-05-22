В России побит рекорд суточной смертности от коронавируса

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8894 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 326 448 человек, из которых выздоровело 99 825. Зафиксировано ещё 150 летальных исходов — это максимальный показатель за всё время наблюдений. За всё время скончалось 3249 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2988

Московская область — 824

Санкт-Петербург — 389

Нижегородская область — 202

Красноярский край — 150

Ростовская область — 138

Свердловская область — 135

Калужская область — 127

Пензенская область — 110

Республика Дагестан — 109

Брянская область — 105

Ярославская область — 103

Рязанская область — 94

Краснодарский край — 92

Тульская область — 91

Республика Башкортостан — 90

Чувашская Республика — 90

Волгоградская область — 89

Ямало-Ненецкий АО — 87

Саратовская область — 84

Тамбовская область — 83

Иркутская область — 83

Белгородская область — 82

Курская область — 81

Челябинская область — 80

Ханты-Мансийский АО — 80

Республика Саха (Якутия) — 80

Республика Тыва — 79

Новосибирская область — 79

Владимирская область — 77

Республика Татарстан — 75

Самарская область — 74

Алтайский край — 74

Омская область — 74

Кабардино-Балкарская Республика — 71

Кировская область — 70

Ульяновская область — 70

Республика Северная Осетия — 69

Хабаровский край — 65

Липецкая область — 64

Воронежская область — 55

Ленинградская область — 54

Смоленская область — 53

Мурманская область — 53

Ставропольский край — 53

Тюменская область — 53

Пермский край — 51

Ивановская область — 48

Республика Бурятия — 48

Приморский край — 47

Астраханская область — 45

Оренбургская область — 45

Республика Ингушетия — 44

Калининградская область — 41

Тверская область — 39

Забайкальский край — 38

Республика Марий Эл — 37

Республика Мордовия — 36

Республика Коми — 35

Вологодская область — 34

Республика Калмыкия — 34

Орловская область — 32

Архангельская область — 30

Республика Адыгея — 30

Республика Хакасия — 23

Амурская область — 23

Новгородская область — 22

Томская область — 21

Чеченская Республика — 20

Псковская область — 19

Курганская область — 19

Камчатский край — 18

Республика Крым — 15

Удмуртская Республика — 14

Костромская область — 13

Кемеровская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 11

Республика Карелия — 8

Республика Алтай — 4

Сахалинская область — 4

Магаданская область — 3

Ненецкий АО — 1

Еврейская АО — 1

Севастополь — 1.