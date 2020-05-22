«Люблю эту королеву». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» четыре новые фотографии в одном стиле, которые очень понравились её подписчикам. Спортсменка предложила выбрать лучший снимок.
«Какая? 1, 2, 3, 4?» — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Они все такие красивые».
«Люблю эту королеву».
«Все очень красивые, но мне очень нравится 1-я».
«4… Там больше тайны».
Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).
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