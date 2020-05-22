Фигуристки сразятся с синхронистками в онлайн-турнире по берпи «Домашняя суперлига»

Звёзды фигурного катания и синхронного плавания примут участие во втором сезоне «Домашней суперлиги» — онлайн-турнире по берпи, который состоится 27 мая, сообщаетсяна сайте фонда «Росконгресс».



Берпи — универсальное упражнение, сочетающее прыжок, планку и отжимание. Это упражнение включает в работу все группы мышц и быстро поднимает пульс до зоны жиросжигания, поэтому является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции. Каждая из спортсменок постарается выполнить максимальное количество берпи за одну минуту. Победителем «Домашней суперлиги» станет команда, которая суммарно сделает большее количество повторений.



Команду синхронисток составили двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина, победитель Олимпиады-2016 Мария Шурочкина, пятикратные чемпионки мира Полина Комар и Вероника Калинина. Противостоять им будет команда фигуристок, в которую включены чемпионка Европы—2020 в танцах на льду, серебряный призёр чемпионата мира—2019 Виктория Синицына, чемпионка Европы—2019 в одиночном катании Софья Самодурова, чемпионка Европы—2020 в парном катании Александра Бойкова и чемпионка мира—2019 среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина. Технику выполнения берпи проконтролирует главный судья «Домашней суперлиги» — врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.



Смотреть онлайн-трансляцию «Домашней суперлиги» можно будет на сайте фонда «Росконгресс» и на канале «Росконгресс-ТВ» в YouTube. Начало трансляции — в 19:00 мск.



Победителем первого турнира «Домашней суперлиги» стала четырёхкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина, выполнив 43 берпи за одну минуту. Мужской турнир выиграл обладатель Кубка европейских наций по вольной борьбе Мурад Нухкадиев, сделавший 41 берпи за минуту.