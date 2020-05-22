Управляющий директор «Чемпионата» рассказал о проектах премии MARSPO AWARDS 2020

В самом разгаре последний день защиты работ финалистов независимой премии по спортивному маркетингу MARSPO AWARDS 2020. Защита проходит в онлайн-формате с 20 по 22 мая, присоединиться к просмотру трансляции можно на платформе “Спорт как бизнес”.

В состав жюри премии вошёл управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков. Пара из отмеченных Антоном финалистов первого дня:

Forza Motorsport

Чемпионат России Forza Motorsport 2020 – это гоночный киберчемпионат по игре Forza Motorsport, который проходит уже второй год. Трансляция соревнований в режиме онлайн и актуальное расписание есть в официальной группе в сети «ВКонтакте».

Призовой фонд — 1 млн рублей. Ограничение по возрасту 12+. Участие бесплатное.

Всероссийский чемпионат Forza Motorsport 2020 до пандемии планировали проводить на автодромах в рамках этапов Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) и в торговых центрах в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе. Тройка победителей чемпионата должна представлять сборную России на Le Mans Esport Series 2020 и World Forza Racing Championship 2020.

В связи с условиями карантина количество участников за 10 этапов, по оценкам, превысит 30 000 участников — в три раза больше, чем запланировано. В онлайн-этапах участвуют гонщики из крупных гоночных серий (более 50 чел.): РСКГ, Blancpain GT Series, 24 Hours of Le Mans, Posche Cup, F3, F4 и даже мотогонщики.

Онлайн-трансляции удалось собрать более 1 млн просмотров. Гостями трансляции стали известные гонщики — Сергей Сироткин, Михаил Алешин, Виктор Шайтра, Владимир Атоев (Blancpain GT Series), автоблогер Алан Енилеев.

Комментарий Антона Сучкова: «Кейс показывает, что даже не самая массовая киберспортивная дисциплина, какой определённо являются гоночные симуляторы, может стать основой для массового события, способного связать онлайн и офлайн. Стоит отметить органичность присутствия спонсоров в мероприятии, как в онлайне так и в офлайне, а также широкую географию события. Новое поколение консолей, выходящее в этом году, может сделать соревнование ещё более привлекательным и зрелищным. У проекта отличные перспективы».

БГК (Брестский гандбольный клуб)

Брестский гандбольный клуб презентовал свой клубное телевидение. В этом сезоне БГК сохранили два главных проекта прошлого года, добавили два новых развлекательных проекта, проводили прямые трансляции послематчевых пресс-конференций, разнообразили контент за счёт большего количества ситуативных роликов и послематчевого контента.

БГК-ТВ — превью и обзоры важных матчей, тренировок, событий. Комментарии игроков и тренеров.

БГК DRIVE — главный проект клубного телевидения. Спортивный travel-влог о выездных матчах, в котором клуб показывает дорогу до места назначения, внутреннюю кухню и быт команды.

Знать не знал – интеллектуальный баттл, в котором два игрока команды соревнуются за мешок картошки, отвечая на вопросы о гандболе и не только.

Благодаря нестандартным подходам в реализации, у проекта появился крупный рекламодатель, что позволило наиболее дорогому проекту клубного ТВ выйти на самоокупаемость. У каждого из проектов появилась своя устоявшаяся аудитория.

«Ребята из БГК приятно удивили своим энтузиазмом и креативностью при работе с не самым популярным в Беларуси видом спорта. Здоровое чувство самоиронии, оригинальные форматы и высокий уровень продакшена доказывают, что и гандбол можно показывать интересно», — комментирует Антон.

Онлайн-формат защиты проектов позволяет знакомиться с лучшими кейсами в области спортивного маркетинга в России и СНГ всем желающим. Присоединиться к просмотру трансляции и посмотреть проекты предыдущих дней можно на платформе “Спорт как бизнес”.