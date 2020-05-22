ЦСКА претендует на «уайлд-кард» гандбольной Лиги чемпионов

Московский ЦСКА в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов ЕГФ, сообщает пресс-служба столичного клуба. Москвички направили заявку на получение «уайлд-кард», инициативу поддержала Федерация гандбола России.

В минувшем сезоне чемпионата России, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса, ЦСКА занял третье место в турнирной таблице. Также «армейский» клуб квалифицировался в «Финал четырёх» Кубка России. Розыгрыш титула состоится во второй половине августа. Победителем женской Суперлиги был признан «Ростов-Дон».

Лига чемпионов является крупнейшим клубным турниром Европы. Участниками становятся чемпионы стран, национальные федерации которых занимают наиболее высокие позиции в рейтинге ЕГФ. Кроме того попасть на турнир можно с помощью «уайлд-кард».