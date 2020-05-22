Гимнастка Спиридонова показала фото в купальнике

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в своём «инстаграме» новое фото. Спортсменка выложила снимок в эффектном чёрном купальнике.

«Самоизоляция ла-ла-ла-а-а. Или «Я плачу на техно». Это ведь сейчас две популярные песни.

Сегодня два месяца, как я сижу дома. 62 дня самоизоляции. Вроде бы уже и привыкла, но всё же больше хочется куда-то двигаться, что-то делать, а не сидеть на месте», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.

21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.