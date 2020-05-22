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Владимир Путин призвал соблюдать дисциплину на сборах на фоне коронавируса

Владимир Путин призвал соблюдать дисциплину на сборах на фоне коронавируса
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что дисциплина на сборах спортивных команд в условиях пандемии коронавируса должна быть на высшем уровне.

«Вы знаете, что, когда сборные команды находятся на сборах, они фактически и так находятся в изоляции, по сути-то дела. Важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне», — приводит слова Путина «Р-Спорт».

Также Путин рассказал, что обсудил с министром спорта Олегом Матыциным возобновление работы специализированных центров, где готовятся сборные команды страны по различным видам спорта.

«В этой связи сегодня утром ещё разговаривал с Матыциным Олегом Васильевичем, министром спорта. И мы с ним обсуждали вопрос, связанный с возобновлением работы наших специализированных центров, где проходят подготовку сборные команды РФ по различным направлениям», — добавил президент.

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