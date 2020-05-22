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Спиридонова одной рукой вытолкнула Нагорного в сальто

Спиридонова одной рукой вытолкнула Нагорного в сальто
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионы мира по спортивной гимнастике супруги Никита Нагорный и Дарья Спиридонова, находясь в самоизоляции, продолжают придумывать новые трюки. На этот раз Никита исполнил сальто назад прогнувшись, но не сам, а с помощью Дарьи, которая вытолкнула его за ногу.

«Дашка руки накачала на карантине», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Нагорный.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Нагорный — трёхкратный чемпион мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде.

Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира — 2015, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов.

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