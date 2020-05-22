Владимир Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент России Владимир Путин предупредил, что осенью в стране возможна вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Путин уточнил, что Министерству здравоохранения нужно быть готовыми ко второй волне заболеваемости COVID-19 с октября по ноябрь.
«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы ещё в значительной степени сегодня живём, нам нужно думать о том, о чём говорят специалисты — и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть ещё и другая волна коронавируса, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь», — сказал Путин.
Также глава государства отметил, что к настоящему времени ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, темп прироста заражения COVID-19 за последнюю неделю снизился с 5,9% до 3,5%.
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