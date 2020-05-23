Елена Исинбаева: папина похвала — самое дорогое богатство!

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов российская легкоатлетка Елена Исинбаева, рассказала, за что удостоилась похвалы отца. Отец спортсменки — Гаджи Исинбаев — табасаранец, уроженец селения Чувек Хивского района Дагестана.

«Сегодня папа сказал: «Доча, хочешь в баньку, иди почисть печку». Я её почистила. Подумала: «Всё». А папа мне: «Теперь делай самсу, вот так», — и показывает…

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Я, конечно же, всё сделала, ведь папе перечить нельзя! И в итоге папа сказал: «Теперь ты настоящая кавказская девушка». Папина похвала — самое дорогое богатство!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Исинбаева замужем, воспитывает двух детей — пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.