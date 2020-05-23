Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово возобновить тестирование спортсменов, прерванное 28 марта из-за пандемии коронавируса, уже в конце мая. Как рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, в Роспотребнадзор уже направлено письмо с полным обоснованием необходимости этого решения, а также подробно разъяснены принципы работы и принятые меры безопасности для допинг-офицеров и спортсменов.
«К тестированию мы уже полностью готовы. Ждём только решения Роспотребнадзора по пропускам для наших сотрудников. Как только соответствующие разрешения будут получены, выйдем на работу по всей стране. Изначально планировали возобновить тестирование в третью декаду мая. Но, как видите, она уже наступила. Соответственно, теперь ориентируемся на конец мая.
Мы полностью прописали, как будем действовать. Причём у нас очень жёсткие требования к инспекторам допинг-контроля по обеспечению безопасности — как собственной, так и посещаемых лиц. Эти требования соответствуют действиям сотрудников скорой помощи. Сейчас завершаем тестирование инспекторов на предмет возможного заражения коронавирусом. Должен сказать, что за время пандемия ни у одного сотрудника РУСАДА не выявлено заражения COVID-19», — приводят слова Гануса «Известия».
По словам Гануса, подготовлена полная экипировка для допинг-офицеров — с тремя видами комбинезонов, два из которых высокого класса защиты. К комбинезонам прилагаются очки, маски и перчатки.
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