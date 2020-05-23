Покровская: китайцы свои занятия не прерывали, а мы не могли тренироваться в бассейне

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о перспективах возобновления тренировок. По словам Покровской, российские синхронистки планируют начать работу на базе «Озеро Круглое» уже в начале июня. При этом тренер выразила уверенность, что спортсменки сумеют быстро набрать форму.
«Списки мы отправили и приступать будем в начале июня к тренировкам. В понедельник всё узнаем, как всё это будет реализовано — по тестированию, по всем вопросам. Дело-то серьёзное.
Конечно, хотим и готовы вернуться к тренировкам в бассейне. Нужно всё сейчас проверить и вернуться к тренировкам в начале июня. Мы готовы, но торопиться не будем — у нас уже был опыт с Новогорском: три дня — и всё закончилось. Нам такого совсем не надо.
Остаться без тренировок в воде — это нервозная ситуация для нас, тем более что мы знаем: китайцы свои занятия не прерывали, а мы не могли тренироваться в бассейне. Но мы знаем, как ввести спортсменов в форму. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Покровскую РИА «Новости».
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