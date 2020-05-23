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Сергей Карякин подвёл итоги группового этапа онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge

Сергей Карякин подвёл итоги группового этапа онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал выход в плей-офф онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Карякин на групповом этапе занял второе место. В плей-офф россиянин сыграет с соотечественником Даниилом Дубовым.

«Я доволен предварительным этапом, сложно было судить о моей форме, так как для меня было очень мало турниров в последнее время. Плюс первая партия с Накамурой сложилась для меня крайне неудачно — я проиграл. Но очень рад, что после этого сумел найти свою игру, выиграл три партии подряд. Где-то сопутствовало везение, но в целом было ощущение, что я играю гораздо лучше.

Учитывая силу соперников и то, что я после первой партии больше не проигрывал, то результат для меня очень хороший», — приводит слова Карякина ТАСС.

Карякин и Дубов сыграют друг с другом в 1/4 финала шахматного онлайн-турнира
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