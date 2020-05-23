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Мария Ласицкене не поедет на тренировочный сбор в Новогорск

Мария Ласицкене не поедет на тренировочный сбор в Новогорск
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит сбор на базе «Новогорск». Стало известно, что в ближайшее время российские легкоатлеты возобновят тренировки на базе.

«Сейчас Маша отдыхает, и нет необходимости в централизованных тренировочных занятиях. После выхода из отпуска у неё начнётся общефизическая подготовка, поэтому про сборы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки сказать тоже сложно, всё будет зависеть от ситуации с календарём и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, смогу говорить про подготовку что-то определённое», — приводит слова тренера спортсменки Геннадия Габриляна ТАСС.

Сбор в Новогорске пропустит и серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Шубенков не приедет в Новогорск для централизованной подготовки к сезону
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