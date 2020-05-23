Карякин сыграет в шахматы с космонавтом, находящимся на МКС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что проведёт шахматный матч с космонавтом Анатолием Иванишиным. Иванишин находится на Международной космической станции (МКС).
«9 июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным», — написал Карякин в «Твиттере».
Напомним, россиянин пробился в плей-офф турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. В плей-офф Карякин сыграет с соотечественником, Даниилом Дубовым.
Карякин — рекордсмен. В возрасте 12 лет 211 дней стал самым юным в истории гроссмейстером. Российский шахматист — чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, обладатель Кубка мира. В 2016 году Карякин стал вице-чемпионом мира, уступив в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.
Карякин объяснил, почему российским шахматистам сложно выступать на онлайн-турнирах
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