Карякин сыграет в шахматы с космонавтом, находящимся на МКС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что проведёт шахматный матч с космонавтом Анатолием Иванишиным. Иванишин находится на Международной космической станции (МКС).

«9 июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным», — написал Карякин в «Твиттере».

Напомним, россиянин пробился в плей-офф турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. В плей-офф Карякин сыграет с соотечественником, Даниилом Дубовым.

Карякин — рекордсмен. В возрасте 12 лет 211 дней стал самым юным в истории гроссмейстером. Российский шахматист — чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, обладатель Кубка мира. В 2016 году Карякин стал вице-чемпионом мира, уступив в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.