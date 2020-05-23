Солдатова опубликовала солнечное фото в купальнике на теннисном корте

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в купальнике на теннисном корте. Спортсменка стоит спиной к камере, руками поддерживает волосы, которые освещает луч солнца.

«Устарел для меня мой плейлист. Поскидывайте любимые треки», — попросила подписчиков Солдатова.

Фотографию можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

21-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.