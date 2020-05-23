Накамура и Юй Янъи выиграли первые четвертьфинальные партии на онлайн-турнире

На онлайн-турнире по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge состоялись первые четвертьфинальные матчи в двух парах. Американский гроссмейстер Хикару Накамура одержал победу над Левоном Ароняном из Армении. Для выявления сильнейшего потребовалась дополнительная партия — армагеддон, в которой Накамура играл чёрными фигурами.

В китайском четвертьфинале Юй Янъи по итогам армагеддона обыграл Дин Лижэня. Для выхода в полуфинал необходимо одержать победы в двух матчах. Вновь те же соперники встретятся 25 мая.

А в воскресенье, 24 мая, состоятся первые матчи в других четвертьфинальных парах. Россиянин Сергей Карякин встретится с соотечественником Даниилом Дубовым, а чемпион мира норвежец Магнус Карлсен — с американцем Уэсли Со. Вторые встречи в этих парах пройдут 26 мая.

Напомним, ещё один российский участник, Александр Грищук, выбыл из борьбы после группового этапа соревнований.