«Карантин всё-таки не проходит незаметно». Юлия Ефимова опубликовала горячее фото в бикини

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото у зеркала в откровенном бикини в своём «Инстаграм-сториз».

«Как ни крути и не бегай, карантин всё-таки не проходит незаметно», — подписала фото спортсменка.

Фото доступно в «инстаграм-сториз» Ефимовой.

Россиянка проводит карантин, связанный с пандемией коронавируса, в Лос-Анджелесе и недавно переехала в дом с бассейном. Ранее спортсменка призналась, что ей нравится жить в США.



Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).